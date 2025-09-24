Новачок "Ліверпуля" заробив курйозне вилучення після переможного голу та роздратував тренера

Юго Екітіке / © Associated Press

Реклама

Французький форвард "Ліверпуля" Юго Екітіке приніс своїй команді перемогу над "Саутгемптоном" (2:1) в матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги, а також заробив курйозне вилучення.

23-річний француз на 85-й хвилині забив вирішальний гол з передачі Федеріко К'єзи і під час святкування зняв із себе футболку. Оскільки до цього епізоду в нападника вже була жовта картка, отримана на початку другого тайму, то другий "гірчичник" означав для нього вилучення з поля.

Незважаючи на те, що "Ліверпуль" втримав перемогу та вийшов до наступного раунду турніру, вилучення Екітіке розлютило головного тренера мерсисайдців Арне Слота.

Реклама

"Це було марно та безглуздо. Це була дурна картка, треба контролювати свої емоції. Я знаю, що на позиції "дев'ятки" грати важко, захисник може з тобою зробити будь-що. Не можеш контролювати емоції – виплескуй їх так, щоб не отримати жовту картку.

Знаєте, я не грав на такому високому рівні, але все ж декілька голів забив. На його місці я б розвернувся до Федеріко К'єзи та сказав би, що цей гол – його заслуга", – цитує Слота видання ESPN.

Після матчу Юго попросив вибачення у вболівальників та команди за своє вилучення.

"Я був так натхнений допомогти команді здобути чергову перемогу у нас вдома, у моєму першому матчі в Кубку ліги… Емоції взяли гору наді мною. Приношу свої вибачення всій червоній родині, дякую вболівальникам, які завжди нас підтримують, і моїм одноклубникам за цю перемогу!", – написав гравець на своїй сторінці в Instagram.

Реклама

Додамо, що в першому таймі свій дебютний м'яч за "Ліверпуль" на 43-й хвилині забив інший новачок клубу Александр Ісак. "Святі" на 76-й хвилині відповіли голом Шея Чарльза.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Саутгемптон"

Нагадаємо, влітку цього року Екітіке перейшов до "Ліверпуля" з німецького "Айнтрахта" за 95 мільйонів євро. Відтоді він узяв участь у восьми матчах "червоних" у всіх турнірах, забивши п'ять м'ячів і зробивши одну результативну передачу.