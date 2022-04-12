Новачок "Олександрії" продає футболку, в якій не встиг дебютувати за команду, щоб допомогти Україні (фото)

Калітвінцев вирішив підтримати українців.
Півзахисник "Олександрії" Владислав Калітвінцев вирішив організувати благодійний аукціон, щоб допомогти Україні у війні з російськими окупантами.
Про це футболіст розповів на своїй сторінці в Instagram.
29-річний українець виставив на торгу ігрову футболку, в якій мав провести дебютний офіційний матч у складі олександрійського клубу.
Стартова ціна лоту – 1 500 гривень, мінімальний крок – 200 гривень. Аукціон триватиме до 16.00 15 квітня.
Нагадаємо, що призерка Паралімпіади-2020 у Токіо з настільного тенісу Марина Литовченко виставила на аукціон свою золоту нагороду, щоб допомогти рідному університету.
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