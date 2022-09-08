Новачок "Шахтаря" потрапив до символічної збірної першого туру Ліги чемпіонів

Український півзахисник донецького "Шахтаря" Мар'ян Швед потрапив до символічної збірної стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів за версією УЄФА.

Нападник "Шахтаря" Мар'ян Швед, який допоміг "гірникам" сенсаційно перемогти РБ "Лейпциг", увійшов до символічної збірної першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

До команди тижня потрапляють ті, хто набрав найбільше очок у Fantasy Football Ліги чемпіонів УЄФА від PlayStation.

Швед, який забив два голи у поєдинку з "Лейпцигом", набрав 17 очок.

Символічна збірна тижня Ліги чемпіонів:

Воротар: Домінік Лівакович ("Динамо" Загреб)

Захисники: Жоау Канселу ("Ман Сіті"), Рубен Діаш ("Ман Сіті"), Абакар Сілла ("Брюгге"), Алехандро Грімальдо ("Бенфіка")

Півзахисники: Мар'ян Швед ("Шахтар"), Маркус Едвардс ("Спортинг"), Мохаммед Кудус ("Аякс"), Петро Зеліньскі ("Наполі"), Лерой Сане ("Баварія")

Нападник: Роберт Левандовські ("Барселона")

Зазначимо, що дуель РБ "Лейпциг" - "Шахтар" завершилася з рахунком 4:1 на користь українського колектива.

В іншому матчі цієї групи чинний володар трофею мадридський "Реал" на виїзді розбив шотландський "Селтік" із рахунком 3:0;

У наступному турі "Шахтар" прийматиме "Селтік", а РБ "Лейпциг" на виїзді зіграє проти "Реала". Обиві ці гри відбудуться в середу, 14 вересня.

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