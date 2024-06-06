Новачок УПЛ оголосив про призначення головного тренера

"Інгулець" оголосив про призначення головним тренером команди Желька Любеновича.

Як повідомляється на офіційній сторінці петровського клубу в Instagram, сербський фахівець підписав контракт на три роки.

Українським вболівальникам Любенович відомий виступами за "Кривбас", сімферопольську "Таврію", "Олександрію", а більшу частину своєї ігрової кар'єри він провів у луганській "Зорі".

На рахунку Любеновича 302 матчі в УПЛ, 41 гол та 51 результативна передача. У складі "Таврії" він 2010 року став володарем Кубка України, а із "Зорею" в сезоні-2016/17 завоював бронзові нагороди Прем'єр-ліги.

Після завершення ігрової кар'єри 2018 року Любенович був тренером-селекціонером "Зорі", виконував роль асистента у команді U-19 луганців та працював помічником тренера у сербському "Железнічарі".

У листопаді 2023 року Любенович очолив "Минай" і був близький до того, щоб врятувати команду від вильоту з УПЛ. Закарпатський клуб потужно провів друге коло чемпіонату України, але все ж вилетів з еліти, програвши в останньому турі.

На посаді головного тренера "Інгульця" 42-річний серб змінив Владислава Лупашка, який минулого сезону виграв з клубом Першу лігу та забезпечив повернення до УПЛ.

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