"Нове дно": переможець Ліги чемпіонів оскандалився епічною витівкою на відпочинку

Гравець розлютив екологів роликом, де падає у воду на рідкісну рибу.

Півзахисник лондонського "Челсі" Крістіан Пулішич потрапив у гучний скандал. У соцмережах викликало обурення відео, на якому 22-річний футболіст жонглює м’ячем над гігантською рибою.

Рибину тримали на мотузці приятелі гравця "синіх". В якийсь момент Пулішич втратив рівновагу та впав у воду просто на рибу.

Організація Blue Planet Society, яка виступає за припинення надмірної експлуатації світового океану, висловила претензії Крістіану за жорстоке поводження з рідкісною рибою.

Зазначається, що "жертвою" американця стала риба групер-голіаф. Її вилов заборонений через швидке скорочення чисельності виду. У США ця риба перебуває під охороною.

"Образливе поводження з групер-голіафом, який перебуває під загрозою, для відео в соціальних мережах - нове дно", - йдеться у Twitter організації екологів.

'Well-known professional footballer abuses a threatened goliath grouper for fun' #FishAreWildlife https://t.co/EzPhm4cckd — Blue Planet Society (@Seasaver) July 5, 2021

Минулого сезону Пулішич провів 27 матчів за "Челсі" в АПЛ, забив 4 голи і зробив 2 асисти.

Американець виграв з лондонський клубом Лігу чемпіонів, здолавши у фіналі "Манчестер Сіті" (1:0).

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