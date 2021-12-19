Нове досягнення: Михайлюк наздогнав легендарного українського баскетболіста

Святослав ділить третю позицію рейтингу з Медведенком.

Захисник "Торонто" Святослав Михайлюк встановив ще одне досягнення для українського баскетболу.

У матчі проти "Голден Стейт" українець набрав 5 очок. Таким чином, на рахунку українця 1390 очок у матчах НБА.

Святослав повторив показник Станіслава Медведенка за результативністю серед українських баскетболістів, які будь-коли грали в НБА, який має також 1390 очок.

Для того, щоб набрати 1390 очок у кар'єрі НБА Михайлюку знадобилися 193 матчі та 1222 кидки з гри (з показником їх реалізації в 40,2%).

Наступна мета – Віталій Потапенко, який за 11 сезонів у НБА набрав 3995 очок та йде на другій позиції.

Очолює рейтинг Олексій Лень – на його рахунку вже 4265 очок з 2013 року.

Святослав розпочинав кар'єру в "Лейкерсі", обравши його під 47-м номером драфта-2018. У лютому 2019-го українця обміняли у "Детройт", минулого сезону Михайлюк також грав у "Оклахомі".

Цьогорічний сезон він проводить у "Торонто".

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