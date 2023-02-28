Нове-Мєсто-2023: розклад гонок сьомого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Це перший етап Кубка світу сезону-2022/23 після чемпіонату світу в Обергофі.
2 – 5 березня в чеському Нове-Мєсто відбудеться сьомий етап Кубка світу з біатлону-2022/23.
До програми змагань увійшли спринти, гонки переслідування у чоловіків та жінок, а також класична та одиночна змішані естафети.
Зазначимо, що це перший етап Кубка світу з біатлону після чемпіонату світу-2023, який відбувся в німецькому Обергофі. На жаль, збірна України завершила планетарну першість без медалей.
Наступний, передостанній етап поточного сезону Кубка світу з біатлону, прийматиме 9 – 12 березня шведський Естерсунд.
Розклад гонок сьомого етапу Кубка світу з біатлону
2 березня
17:20 – Спринт, 10 км, чоловіки
3 березня
17:20 – Спринт, 7,5 км, жінки
4 березня
14:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
16:45 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
5 березня
12:30 – Змішана естафета
16:15 – Одиночна змішана естафета
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.
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