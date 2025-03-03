Нове-Мєсто-2025: розклад гонок сьомого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

До програми цього етапу увійшли спринти, гонки переслідування та класичні естафети.

6-9 березня в чеському Нове-Мєсто відбудеться сьомий етап Кубка світу з біатлону-2024/25.

До його програми включено спринти, гонки переслідування та класичні естафети.

Це буде перший етап Кубка світу після ЧС-2025, який від 12 до 23 лютого відбувся у швейцарському Ленцергайде. Збірна України завершила планетарну першість без медалей.

Після гонок у Нове-Мєсто біатлонний сезону Кубка світу закінчиться етапами у словенській Поклюці (13-16 березня) та норвезькому Голменколлені (21-23 березня).

Розклад гонок сьомого етапу Кубка світу з біатлону-2024/25

6 березня

19:20 – Спринт, 10 км, чоловіки

7 березня

19:20 – Спринт, 7,5 км, жінки

8 березня

15:55 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

18:40 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

9 березня

14:50 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

17:45 – Естафета, 4х6 км, жінки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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