Нові правила, вартість клубів та найдорожчий гравець: що треба знати про новий сезон УПЛ

23 серпня почнеться новий сезон української Прем'єр-ліги. ТСН Проспорт розповідає, що треба знати про новий сезон чемпіонату.

У вівторок, 23 серпня, розпочнеться новий сезон української Прем'єр-ліги (УПЛ). Лідер минулого сезону "Шахтар", який завершили достроково, відкриє сезон УПЛ матчем проти харківського "Металіста 1925".

Напередодні початку турніру ТСН Проспорт пише про нововведення, з яким зітнуться футболісти, тренери та арбітри через повномасштабне вторгнення Росії до України, а також розповість про найдорожчий клуб та гравця ліги.

Протокол безпеки

Матчі відбуватимуться на стадіонах, допущених до змагань відповідними військовими адміністраціями, без глядачів. На арени буде допущено обмежену кількість акредитованих осіб – футболісти, тренери, арбітри, персонал, офіційні особи матчу, представники акредитованих медіа, медична служба, ДСНС, Нацполіція.

На стадіоні має бути план евакуації та укриття, яке має вмістити повний склад учасників гри та відповідати нормам безпеки. Укриття мають бути розташовані не далі ніж 500 м від арени.

У разі повітряної тривоги диктор на стадіоні повинен оголосити: "Увага! Повітряна тривога! Просимо всіх прослідувати в укриття". Арбітр матчу одразу припиняє гру і йде разом з командами в укриття.

Зазначимо, що матч чемпіонату України U-19 вже було призупинено через загрозу ракетного удару.

Вартість клубів чемпіонату України

Найдорожчою командою турніру є київське "Динамо". Це єдиний клуб, чиї гравці в сумі коштують більше 100 мільйонів (106,2 мільйона євро). "Біло-сині" обійшли лідера минулого сезону УПЛ на понад 30 мільйонів євро - загальна сума вартості гравців "гірників" складає 72,8 млн євро.

В сумі ціна гравців "Динамо" та "Шахтаря" складає майже 63% від загальної вартості УПЛ.

Рейтинг найдорожчих клубів чемпіонату України:

"Динамо" – 106,2 мільйона євро "Шахтар" – 72,8 мільйона євро "Дніпро-1" – 19,5 мільйона євро "Зоря" – 12,4 мільйона євро "Ворскла" – 10,7 мільйона євро "Олександрія" – 8,7 мільйона євро "Колос" – 8,2 мільйона євро "Кривбас" – 6,2 мільйона євро "Інгулець" – 6,1 мільйона євро "Чорноморець" – 6 мільйонів євро "Рух" – 5,6 мільйона євро "Верес" – 5,2 мільйона євро "Металіст" – 5,2 мільйона євро "Минай" – 5 мільйонів євро "Металіст-1925" – 4,6 мільйона євро "Львів" – 4 мільйони євро

Зазначимо, що найбільшу кількість легіонерів має полтавська "Ворскла" - 9. А гранди українського футболу мають по три іноземців.

Найдорожчі гравці УПЛ

Найдорожчим футболістом УПЛ як і раніше залишається вінгер "Динамо" Віктор Циганков. Його трансферна вартість оцінюється в 25 мільйонів євро.

До топ-10 входять чотири футболісти "Динамо" і шість представників "Шахтаря".

Рейтинг найдорожчих гравців чемпіонату:

Віктор Циганков ("Динамо") – 25 мільйонів євро Ілля Забарний ("Динамо") – 15 мільйонів євро Микола Матвієнко ("Шахтар") – 11 мільйонів євро Микола Шапаренко ("Динамо") – 10 мільйонів євро Михайло Мудрик ("Шахтар") – 9 мільйонів євро Георгій Бущан ("Динамо") – 9 мільйонів євро Лассіна Траоре ("Шахтар") – 9 мільйонів євро Анатолій Трубін ("Шахтар") – 8 мільйонів євро Віталій Буяльський ("Динамо") – 7 мільйонів євро Тарас Степаненко ("Динамо") – 6 мільйонів євро

Нагадаємо, що повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".

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