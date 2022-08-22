Нові реалії: матч чемпіонату України з футболу перервали через повітряну тривогу

Матч "Чорноморець U-19" - "Верес U-19" у Києві довелося призупинити через загрозу ракетного удару з боку Росії.

У понеділок, 22 серпня, розпочався чемпіонат України U-19 сезону 2022/23. У стартовому матчі юнацька команда "Чорноморця" зустрічалася з однолітками з "Вересу". Поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь одеської команди.

Однак, поєдинок на стадіоні Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного запам'ятався не чотирма голами, а повітряною тривогою.

Команди змогли відіграти 86 хвилин, після чого було оголошено повітряну тривогу.

Гравці, персонал і бригада арбітрів прослідували до укриття. Зазначимо, що на момент зупинки зустрічі одесити вели з рахунком 3:1. Гра була відновлена ​​після закінчення тривоги – через 25 хвилин. Команди отримали п'ять хвилин на розминку і завершили матч.

Вже завтра, 23 серпня, стартує українська Прем'єр-ліга (УПЛ). У стартовому матчі донецький "Шахтар" зустрінеться з "Металістом 1925".

Нагадаємо, що в Україні затвердили правила проведення футбольних змагань у воєнний час.

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