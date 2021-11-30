Новий головний тренер "Манчестер Юнайтед" позначив для себе першу трансферну мету

Новий головний тренер "Манчестер Юнайтед" позначив для себе першу трансферну мету

Рангнік знайомий зі здібностями потенційного новичка.

Німецький тимчасовий тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангнік уже визначився з потенційним новачком команди у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє The Times.

Після призначення Рангніка на посаду тимчасового тренера керівництво Юнайтед пообіцяло німцеві виділити деяку суму на посилення складу і спеціаліст вирішив скористатися такою можливістю.

Як повідомляє джерело, Рангнік націлився на півзахисника "РБ Лейпцига" Амаду Айдара. Німець встиг попрацювати з футболістом, коли той перейшов із "Зальцбурга" до "Лейпцигу" у січні 2019 року.

Цього сезону Айдара взяв участь у 12 матчах німецького клубу, у яких відзначився двома голами.

Transfermarkt оцінює футболіста у 33 мільйони фунтів.

21 листопада пост головного тренера Манчестер Юнайтед залишив норвежець Оле-Гуннар Сульшер. Після його звільнення командою тимчасово керував Майкл Каррік. Він буде керувати першою командою "МЮ" доти, доки не буде оформлена робоча віза Ральфа.

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