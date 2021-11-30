Новий головний тренер "Манчестер Юнайтед" позначив для себе першу трансферну мету

Рангнік знайомий зі здібностями потенційного новичка.
Німецький тимчасовий тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангнік уже визначився з потенційним новачком команди у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє The Times.
Після призначення Рангніка на посаду тимчасового тренера керівництво Юнайтед пообіцяло німцеві виділити деяку суму на посилення складу і спеціаліст вирішив скористатися такою можливістю.
Як повідомляє джерело, Рангнік націлився на півзахисника "РБ Лейпцига" Амаду Айдара. Німець встиг попрацювати з футболістом, коли той перейшов із "Зальцбурга" до "Лейпцигу" у січні 2019 року.
- Цього сезону Айдара взяв участь у 12 матчах німецького клубу, у яких відзначився двома голами.
- Transfermarkt оцінює футболіста у 33 мільйони фунтів.
- 21 листопада пост головного тренера Манчестер Юнайтед залишив норвежець Оле-Гуннар Сульшер. Після його звільнення командою тимчасово керував Майкл Каррік. Він буде керувати першою командою "МЮ" доти, доки не буде оформлена робоча віза Ральфа.
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