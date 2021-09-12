Новий напад агресії: ексфутболіст "Реала" Пепе відправив у нокдаун суперника ударом кулаком у щелепу (відео)

Черговий скандальний вчинок іменитого футболіста.

Скандальний епізод трапився в матчі 5-го туру Чемпіонату Португалії між лісабонським "Спортингом" і "Порту".

На 32-й хвилині зустрічі ветеран гостей Пепе під час ігрового епізоду кулаком наніс удар у підборіддя захиснику господарів Себастьяну Коатесу, після чого той впав на газон.

Tem um VAR que é cego pic.twitter.com/MPPJpYy4DT — anortedealvalade (@nortedealvalade) September 11, 2021

Цікаво, що на грі був VAR, однак цей епізод судді проігнорували. 38-річний футболіст не поніс жодного покарання за цей інцидент. Сам матч завершився з рахунком 1:1.

Відзначимо, що Пепе славиться невиправдано жорсткою грою. Найскандальніший епізод з ним трапився у 2009 році, коли він виступав за мадридський "Реал". Тоді португалець двічі ногою вдарив гравця "Хетафе" Франсиско Каскеро, який лежав на газоні.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, фанати зірвали матч Чемпіонату Франції, влаштувавши дике побоїще з футболістами на полі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання