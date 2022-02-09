Новий рекорд "Металіста" 512 тис. осіб дивилися матч з "Вересом" на Winter Cup 2022

Понад пів мільйона вболівальників стежили за матчем "Металіст" — "Верес" на неофіційному турнірі Winter Cup 2022, в якому "жовто-сині" перемогли рівнян 2:1.

Таким чином харків'яни встановили черговий рекорд популярності своїх ігор.

"Кількість переглядів на YouTube-каналі "Перша ліга", телеканалі "Футбол 1", передматчева та післяматчева студії, а також участь у чаті прямої трансляції склала 512 тисяч людей", — повідомив офіційний клубний сайт "Металіста". На думку експертів, дуже показово, що рекорд встановлений над офіційному поєдинку національного чемпіонату, а товариському турнірі в зимове міжсезоння.

Як раніше написав в авторському телеграм-каналі Артем Франков, головний редактор тижневика "Футбол", характеризуючи феномен "Металіста" у контексті загального зниження вболівальницької активності українців: "Металіст" з його відвідуваністю на ВСІМ цьому фоні підноситься як Ейфелева вежа над Будинком Інвалідів.

Чисельність шанувальників харківського клубу підрахували харківські журналісти. За їхніми даними 80% жителів Харкова та області назвали себе вболівальниками "Металіста", клубні та десятки фанатських онлайн-платформ у соцмережах та групах у месенджерах збирають сотні тисяч людей, які стежать за сходженням "Металіста", десятки тисяч уболівальників на стадіоні допомагають клубу бити рекорди відвідуваності українського футболу, телевізійні та онлайн-трансляції поєдинків клубу збирають мільйони переглядів.

Наступний матч у "фіналі" Winter Cup 2022 відбудеться 11 лютого — "жовто-сині" зійдуться у поєдинку з житомирським "Поліссям". Пряму трансляцію гри будуть вести телеканали "Футбол 1" та YouTube-канал "Перша ліга".