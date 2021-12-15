Новий скандал: Ломаченко відповів хейтерам віршем російського поета, який підтримав анексію Криму

Боксер поділився відповідною публікацією у себе в Instagram.

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко потрапив у новий скандал.

33-річний спортсмен вирішив відповісти всім, хто розкритикував його за святкування перемоги над Річардом Коммі з прапором рідного міста Білгород-Дністровського, а не України.

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На своїй сторінці в Instagram Ломаченко опублікував відеофрагмент однієї з програм російського православного телеканалу "Спас", де актор, поет і музикант Петро Мамонов розповідає вірш (зберігаємо текст орігіналу - прим).

"Рассказывать не надо никогда,

Что ложку ты проносишь мимо рта,

И что жена попалась глупая - не та,

И что вокруг - обман и суета,

И что металл - не тот, и сталь - не та,

И что Китай…

Пойди глянь в зеркало и больше не болтай!".

Зазначимо, що у грудні 2020 року Мамонову на три роки було заборонено в'їзд до України через відвідування Криму з порушенням встановленого порядку. Раніше сам поет підтримав анексію півострова Російською Федерацією.

Раніше ТСН Проспорт писав, що появу Ломаченка в ринзі без прапора України жорстко засудили фанати та відомі спортсмени, серед яких Володимир Кличко та Сергій Стаховський.

Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів - 117:110, 119:108, 119:108. Українець завоював пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO.

Для Ломаченка це був другий вихід на ринг після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року. Загалом українець провів 18 поєдинків у профі: 16 перемог (11 - нокаутом) та 2 поразки.

Мер Білгород-Дністровського пояснив, чому Ломаченко не підняв прапор України на рингу

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