Новий світовий рекорд сезону: Магучіх феєрично виграла перший турнір 2024 року (відео)

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх тріумфувала на своєму першому старті нового сезону.

22-річна спортсменка з Дніпра виграла змагання World Athletics Indoor Tour у німецькому Коттбусі.

Ярослава з другої спроби взяла планку 2,04 метра, встановивши новий найкращий результат сезону у світі.

Також це новий рекорд турніру в Коттбусі. Магучіх втретє в кар'єрі виграла ці змагання. Раніше українці це вдавалося 2020-го та 2023 року. Торік вона перемогла тут з результатом 1,98 метра.

Зазначимо, що 2,04 метра – це повторення третього найкращого результату в кар'єрі Ярослави. Її особистим рекордом на турнірах у приміщенні залишаються 2,06 метра на турнірі у Словаччині в лютому 2021 року.

Нагадаємо, минулого року Магучіх здобула "золото" чемпіонату Європи в приміщенні у Стамбулі, а також "золото" чемпіонату світу в Будапешті – це перша золота медаль для України на чемпіонатах світу з легкої атлетики за останні 10 років.

Крім того, Ярослава виборола "золото" Європейських ігор, а також виграла чотири етапи Діамантової ліги, включно з фіналом сезону в американському Юджині, де встановила найкращий результат сезону-2023 у світі – 2,03 метра.

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