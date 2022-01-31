Новий тренер для Миколенка: легенда "Челсі" та збірної Англії очолив "Евертон"

Новий тренер для Миколенка: легенда "Челсі" та збірної Англії очолив "Евертон"

Френк Лемпард знову праюватиме в АПЛ.

Англійський "Евертон", за який виступає українець Віталій Миколенко, оголосив ім'я нового головного тренера. Ним став колишній керманич лондонського "Челсі" Френк Лемпард.

Про це повідомляє пресслужба "ірисок".

43-річний фахівець підписав контракт з мерсисайдським клубом до червня 2024 року.

Welcome to Everton Football Club, Frank Lampard! pic.twitter.com/LuGqBCrrE7 — Everton (@Everton) January 31, 2022

Зазначимо, що Лемпард залишався без роботи від січня минулого року після звільнення з "Челсі". Він очолював "синіх" півтора року, а до того тренував лише "Дербі Каунті".

У середині січня "Евертон" звільнив Рафаеля Бенітеса через незадовільні результати, після чого командою тимчасово керував Данкан Фергюсон.

У першому матчі під керівництвом Лемпарда "іриски" зіграють проти "Брентфорда" в 1/16 фіналу Кубка Англії. Поєдинок відбудеться у суботу, 5 лютого.

Наразі "Евертон" посідає 16-те місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 19 очок у 20 матчах.

Додамо, що Миколенко провів у складі "Евертона" вже два матчі: допоміг "ірискам" вибити "Галл Сіті"" (3:2) в Кубку Англії та дебютував в АПЛ проти "Норвіча" (1:2).

Читайте також:

"Ліга шампіньйонів": УЄФА судиться з німецькою піцерією через назву страви в меню

"Ступакія, Аталія, Устюгор Гей": в Китаї познущалися з імен та прізвищ російських олімпійців

"Як можна не забивати?": дагестанський тренер дав емоційний коментар та став зіркою Мережі (відео)