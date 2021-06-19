Новий удар по режиму Лукашенка: УЄФА відмовився проводити свої заходи в Білорусі

Країна залишилася без футболу найвищого рівня.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відмовився проводити в Білорусі всі заходи під своєю егідою.

Про це, як повідомляє Фонд спортивної солідарності (ФСС) країни в Telegram, розповів заступник генерального секретаря УЄФА Кевін Лямур.

Таким чином, всі заходи під егідою головної європейської футбольної організації, які повинна була прийняти Білорусь у 2021 році, скасовані на її території.

"Також пан Лямур висловив особисту солідарність з тими спортсменами, які борються за захист своїх прав, що включають право на свободу вираження поглядів", - йдеться в повідомленні ФСС.

Раніше Білорусь позбулася права проведення Чемпіонату світу з хокею у 2021 році.

Пізніше у країни відібрали Чемпіонат Європи з велотреку.

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