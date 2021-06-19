Новий удар по режиму Лукашенка: УЄФА відмовився проводити свої заходи в Білорусі

Країна залишилася без футболу найвищого рівня.
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відмовився проводити в Білорусі всі заходи під своєю егідою.
Про це, як повідомляє Фонд спортивної солідарності (ФСС) країни в Telegram, розповів заступник генерального секретаря УЄФА Кевін Лямур.
Таким чином, всі заходи під егідою головної європейської футбольної організації, які повинна була прийняти Білорусь у 2021 році, скасовані на її території.
"Також пан Лямур висловив особисту солідарність з тими спортсменами, які борються за захист своїх прав, що включають право на свободу вираження поглядів", - йдеться в повідомленні ФСС.
- Раніше Білорусь позбулася права проведення Чемпіонату світу з хокею у 2021 році.
- Пізніше у країни відібрали Чемпіонат Європи з велотреку.