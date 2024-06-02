Новий виклик для "Особливого": Моурінью очолив турецький гранд

Португалець працевлаштувався у "Фенербахче".
Жозе Моурінью став новим головним тренером турецького "Фенербахче".
Про призначення 61-річного португальського фахівця стамбульський клуб повідомив у власних соцмережах.
"Ласкаво просимо до "Фенербахче", Особливий (The Special One)", – підписала фото Жозе пресслужба "жовтих канарок".
The Special One pic.twitter.com/siTZzaCnmj— Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) June 2, 2024
Офіційна презентація Моурінью в турецькому гранді відбудеться ввечері 2 червня.
Раніше ЗМІ повідомляли, що контракт "Фенербахче" з португальським тренером буде розрахований до червня 2026 року.
У сезоні-2023/24 "Фенербахче" посів друге місце у чемпіонаті Туреччини, поступившись трьома балами "Галатасараю".
Нагадаємо, раніше Моурінью очолював "Порту", "Челсі", "Інтер", мадридський "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенгем" та "Рому", звідки його звільнили на початку 2024 року.
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