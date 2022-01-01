Новорічний подарунок: баскетболіст НБА відправив уболівальницю команди суперників у нокдаун (відео)

Фанатка "Шарлотт Хорнетс" отримала від гравця команди суперника удар голову під час матчу.

В рамках регулярного чемпіоната НБА "Шарлотт Хорнетс" зустрічався з "Х'юстон Рокетс".

Уболівальниця господарів паркету Ізабелла Фітц отримала тяжкі пошкодження після неточного кидка форварда гостей Крістіана Вуда.

Гравець віддав передачу одноклубнику, але віддав м'яч сильно вийшов за мету, внаслідок чого він полетів на трибуни і влучив Фітц у голову, після чого вона втратила рівновагу та впала.

"Удар по голові був таким сильним, що я, чесно кажучи, гадки не мала, що там сталося. Коли встала, то була дезорієнтована і в мене дзвеніло вухах", – сказала вболівальниця.

Після медобстеження стало відомо, що у дівчини струс мозку та перелом вилиці. За словами Ізабелли, їй доведеться просидіти три тижні на лікарняному.

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