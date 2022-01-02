Новорічний подарунок для Зінченка: "Челсі" та "Ліверпуль" не визначили сильнішого в суперматчі АПЛ

Новорічний подарунок для Зінченка: "Челсі" та "Ліверпуль" не визначили сильнішого в суперматчі АПЛ

"Сині" та "червоні" влаштували гольову перестрілку, в якій переможця з'ясувати не вдалося.

"Челсі" та "Ліверпуль" зіграли внічию у центральному матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок на "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 2:2 .

Зустріч розпочалася вдало для "мерсисайдців", якими в цьому матчі керував асистент головного тренера Пеп Ліндерс - Юрген Клопп вирушив на самоізоляцію через підозру на коронавірус. Уже на 9-й хвилині Садіо Мане скористався грубою помилкою захисника "синіх" Трево Чалоби та розстріляв порожні ворота.

На 26-й хвилині "червоні" подвоїли свою перевагу. Найкращий бомбардир поточного розіграшу АПЛ Мохамед Салах забив свій 16-й гол у сезні АПЛ-2021/22.

Здавалося, що все може завершитися розгромом, але перед перервою команді Томаса Тухеля вдалося перевернути гру з ніг на голову. На 42-й хвилині Матео Ковачич ефектним ударом злету скоротив відставання "пенсіонерів", а в компенсований до першого тайму час Крістіан Пулішич зробив рахунок рівним.

У другій половині зустрічі команди обмінювалися небезпечними моментами, але обидва голкіпери - Едуар Менді з "Челсі" та Каоймін Келлехер з "Ліверпуля" були на висоті та не дозволили пробити себе, здійснивши декілька класних сейвів.

Додамо, що просто перед початком цього матчу "мерсисайдці" зазнали серйозних кадрових втрат. Позитивні тести на коронавірус здали основний воротар Аліссон, нападник Роберто Фірміно та захисник Жоель Матіп.

"Челсі" з 43 очками продовжує посідати другу сходинку в таблиці АПЛ. "Ліверпуль" із 42 балами йде третім, але має одну гру в запасі.

Нічия "синіх" і "мерсисайдців" дозволила "Манчестер Сіті" та українцю Олександру Зінченку (53 пункти) зберегти більш ніж комфортне лідерство в Чемпіонаті Англії.

У наступному турі АПЛ лондонці 15 січня завітають в гості до "Сіті", а "червоні" на наступний день приймуть "Брентфорд".

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