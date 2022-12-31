Новорічний подарунок для Зінченка і Ко: "Евертон" з Миколенком зупинив "Манчестер Сіті"

Забитий м'яч Голанда не врятував "городян" від втрати очок.

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка зіграв унічию з "Манчестер Сіті" у виїзному матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 1:1 .

На 24-й хвилині підопічні Хосепа Гвардіоли вийшли вперед зусиллями зіркового норвезького форварда Ерлінга Голанда. Однак цього виявилося замало для перемоги.

У другому таймі "іриски" зрівняли рахунок – на 64-й хвилині відзначився Демарай Грей.

Миколенко вийшов на поле у стартовому складі та провів повний матч. Результативними діями українець не відзначився.

"Манчестер Сіті" (36 балів) залишився на другому місці в АПЛ. Лідирує з 40 очками "Арсенал" іншого українця Олександра Зінченка, який зіграв на один матч менше, ніж "городяни". 31 грудня "каноніри" зустрінуться з "Брайтоном", який очолює колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

"Евертон" посідає 16-ту позиції, маючи у своєму активі 15 очок.

У наступному турі "небесно-блакитні" 5 січня на виїзді зіграють проти "Челсі", а підопічні Френка Лемпарда 3 січня прийматимуть "Брайтон".

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