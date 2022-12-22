Новоспечені чемпіони світу наблизилися до лідера рейтингу ФІФА: на якому місці Україна

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала оновлений рейтинг національних збірних, в якому Україна покращила свою позицію.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила новий рейтинг національних команд. Збірна України в ньому піднялася на 26-те місце.

Допомогли "синьо-жовтим" у цьому, зокрема, невдачі збірних Уельсу та Сербії на чемпіонаті світу-2022.

В активі збірної України 1536,99 бала у рейтингу ФІФА. Наша збірна розташовується на 27-й позиції між Південною Кореєю та Австралією.

Зазначимо, що серед європейських збірних наша національна команда йде 14-ю.

Як і раніше очолює світову класифікацію Бразилія. Аргентина після перемоги на світовій першості у Катарі піднялась на другу позицію, Франція – на третю. Головна сенсація Мундіалю – Марокко – піднялася на 11-й рядок світової класифікації.

Нагадаємо, що збірна Україна візьме участь у відбірковому турнірі до Євро-2024. Суперниками "синьо-жовтих" стануть Англія, Мальта, Італія та Північна Македонія. Майбутню континентальну першість від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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