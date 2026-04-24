ТСН у соціальних мережах

"Новий Довбик": форвард "Динамо" зацікавив клуби з топ-5 ліг Європи — ЗМІ

На бомбардира киян претендують команди з Німеччини, Франції, Англії та Іспанії.

Матвій Пономаренко

Матвій Пономаренко / © ФК Динамо Київ

Форвард київського "Динамо" та збірної України Матвій Пономаренко викликає інтерес у закордонних клубів.

Про це повідомило іспанське видання AS.

За даними джерела, 20-річний український бомбардир зацікавив низку клубів з топ-5 європейських ліг, серед яких також два представники німецької Бундесліги — "Боруссія" Дортмунд та РБ "Лейпциг".

Зазначається, що про ціну можливого трансферу Пономаренка запитували іспанські клуби, а київський клуб натякав, що відхилив пропозицію у 20 мільйонів євро. Окрім того, за гравцем стежать у Англії та Франції.

Цього сезону Пономаренко провів 19 матчів за "Динамо" в усіх турнірах, в яких забив 13 голів.

У статті AS нападника "біло-синіх" називають "новим Довбиком". Очевидно, порівнюючи Матвія з українським форвардом "Роми" Артемом Довбиком, який раніше виступав за іспанську "Жирону" і з 24 голами став найкращим бомбардиром Ла Ліги сезону-2023/24.

Нагадаємо, 21 квітня "Динамо" з дублем Пономаренка розгромило "Буковину" та вийшло до фіналу Кубка України.

Наступний матч "біло-сині" проведуть 26 квітня з "Кривбасом" у межах 25-го туру УПЛ.

Дата публікації
