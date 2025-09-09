ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Новий клуб Зінченка звільнив головного тренера

"Ноттінгем Форест" розпрощався з португальцем Нуну Ешпіріту Санту.

Нуну Ешпіріту Санту

Нуну Ешпіріту Санту / © Associated Press

"Ноттінгем Форест", який нещодавно орендував у лондонського "Арсенала" українця Олександра Зінченка, звільнив Нуну Ешпіріту Санту з посади головного тренера.

Про це англійський клуб повідомив у власних соцмережах.

51-річний португальський фахівець очолив "Ноттінгем Форест" у грудні 2023 року. Під його керівництвом команда минулого сезону посіла 7-ме місце в АПЛ і пробилася до єврокубків. Цього сезону клуб зіграє в основному раунді Ліги Європи.

За інформацією ЗМІ, головним претендентом на посаду нового керманича "Ноттінгем Форест" є колишній коуч "Тоттенгема" Ангелос Постекоглу. Також розглядаються кандидатури Марку Сілви з "Фулгема" та Жозе Моурінью, якого наприкінці серпня звільнили з "Фенербахче".

Після трьох турів нового сезону "Ноттінгем Форест" посідає 10-те місце в АПЛ. "Лісовики" перемогли "Брентфорд" (3:1), зіграла внічию з "Крістал Пелас" (1:1) і програли "Вест Гему" (0:3).

Наступний матч нова команда Зінченка проведе 13 вересня на виїзді проти "Арсенала", який володіє правами на 28-річного українця.

