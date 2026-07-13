Новий тренер збірної Португалії визначився з майбутнім Роналду в команді

Кріштіану Роналду / © Associated Press

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Новий головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш після свого призначення на посаду висловився щодо майбутнього Кріштіану Роналду в національній команді.

71-річний португальський фахівець заявив, що розраховує на 41-річного Кріштіану, назвавши його символом португальського футболу.

"Кріштіану ніколи не буде проблемою ні для збірної Португалії, ні для мене. Кріштіану — символ португальського футболу. Він хоче продовжувати виступати за "Аль-Наср" і завершить свою кар'єру саме в "Аль-Насрі". З Кріштіану дуже легко працювати", — цитує слова Жорже Жезуша інсайдер Фабріціо Романо.

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"Поки він грає і перебуває в оптимальній формі, що дозволяє його викликати до збірної, я включатиму його в склад на умовах, які я вважаю найкращими для національної команди", — наводить слова Жезуша видання Goal.

На рахунку Роналду 233 матчі у складі збірної Португалії, в яких він відзначився 146 голами та 46 результативними передачами.

Разом з національною командою Кріштіану виграв Євро-2016, а також Лігу націй в 2019 та 2025 роках.

Роналду провів п'ять матчів на чемпіонаті світу-2026, в яких забив три голи. Португальська збірна залишила турнір на стадії 1/8 фіналу після поразки від Іспанії (0:1).

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Після поразки від іспанців Кріштіану не стримав сліз та оголосив, що провів останній матч за збірну Португалії на Мундіалях.

Жезуш на посаді головного тренера португальської збірної замінив іспанця Роберто Мартінеса. До цього він очолював "Аль-Наср" і минулого сезону допоміг Роналду вперше виграти чемпіонат Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, що Роналду прокоментував драматичну поразку Португалії від Іспанії та виліт з ЧС-2026.

Також ми розповідали, що Роналду повторив антирекорд чемпіонатів світу за кількістю поразок.

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