Ноєр отримав першу червону картку в кар'єрі: "Баєр" вибив "Баварію" з Кубка Німеччини (відео)

"Фармацевти" пройшли до чвертьфіналу, здолавши мюнхенський клуб, який майже весь матч грав у меншості.

"Баєр" обіграв "Баварію" в матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини сезону-2024/25. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 0:1 .

Уже на 17-й хвилині зустрічі мюнхенський клуб залишився в меншості. Воротар команди Мануель Ноєр за межами власного карного майданчика збив Джеремі Фрімпонга, за що отримав пряму червону картку, яка для 38-річного німецького голкіпера стала першою в його професійній кар'єрі.

Одразу після цього "Баварія" зробила вимушену заміну: замість вінгера Лероя Сане на поле вийшов запасний воротар Даніель Перец.

Леверкузенці тривалий час не могли реалізувати чисельну перевагу, але все ж на 69-й хвилині вразили ворота суперника – Нейтан Телла забив переможний м'яч, скориставшись асистом Алехандро Грімальдо.

Додамо, що головний бомбардир "Баварії" Гаррі Кейн не потрапив до заявки на гру з "Баєром" через травму. В нього діагностували невеликий розрив м'язового волокна правого заднього стегна.

Також зазначимо, що 17-річний український нападник "Баєра" Артем Степанов, який минулого тижня дебютував за німецький клуб у матчі Ліги чемпіонів проти "Зальцбурга", провів поєдинок з "Баварією" на лавці для запасних.

Огляд матчу "Баварія" – "Баєр"

Зазначимо, що саме "Баєр" є чинним володарем Кубка Німеччини. У фіналі минулого розіграшу турніру команда Хабі Алонсо обіграла представника другого дивізіону "Кайзерслаутерн".

Наступні матчі "фармацевти" проведуть вдома: 7 грудня проти "Санкт-Паулі" у Бундеслізі та 10 грудня з "Інтером" у Лізі чемпіонів.

"Баварія" 7 грудня прийме "Гайденгайм" у Бундеслізі, а потім 10 грудня у Гельзенкірхені зіграє номінально виїзний поєдинок Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря".

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