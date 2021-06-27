"Ну ти, Вася, і звір": реакція соцмереж на ефектне повернення Ломаченка

"Ну ти, Вася, і звір": реакція соцмереж на ефектне повернення Ломаченка

Ексчемпіон світу впевнено розправився із суперником.

У неділю, 27 червня, український боксер Василь Ломаченко в Лас-Вегасі (США) зустрівся з японцем Масайоші Накатані.

Поєдинок завершився в дев'ятому раунді. Ломаченко здобув впевнену перемогу технічним нокаутом.

У соціальних мережах вболівальники вже встигли розхвалити боксера за яскравий бій. ТСН Проспорт зібрав найцікавіші коментарі фанатів.

Супер !!! Василь Ломаченко технічний, гарний !!! — Laro (@ 19Laro65) June 27, 2021

Ломаченко — геній! З поверненням — Роман (@ Romchick727) June 27, 2 021

Ломаченко видно скучив за боксом. Вітаю. — лісяче_пекло (@ lisya4e_peklo) June 27, 2021

Ломаченко показує кращий в світі бокс — David Alexeev (@DavidAlexeev) June 27, 2021

Японець став найбільшим суперником у кар'єрі Василя у плані габаритів. Зріст Масайоші - 182 сантиметри.

33-річний Ломаченко здобув 15-ту перемогу (11 - нокаутом) на професійному ринзі. У його пасиві 2 поразки.

32-річний Накатані програв удруге. На його рахунку 19 перемог (13 - нокаутом).

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