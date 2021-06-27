"Ну ти, Вася, і звір": реакція соцмереж на ефектне повернення Ломаченка

Ексчемпіон світу впевнено розправився із суперником.
У неділю, 27 червня, український боксер Василь Ломаченко в Лас-Вегасі (США) зустрівся з японцем Масайоші Накатані.
Поєдинок завершився в дев'ятому раунді. Ломаченко здобув впевнену перемогу технічним нокаутом.
У соціальних мережах вболівальники вже встигли розхвалити боксера за яскравий бій. ТСН Проспорт зібрав найцікавіші коментарі фанатів.
Супер !!! Василь Ломаченко технічний, гарний !!!— Laro (@ 19Laro65) June 27, 2021
Ломаченко — геній! З поверненням— Роман (@ Romchick727) June 27, 2 021
Ломаченко видно скучив за боксом. Вітаю.— лісяче_пекло (@ lisya4e_peklo) June 27, 2021
Ломаченко показує кращий в світі бокс— David Alexeev (@DavidAlexeev) June 27, 2021
Японець став найбільшим суперником у кар'єрі Василя у плані габаритів. Зріст Масайоші - 182 сантиметри.
- 33-річний Ломаченко здобув 15-ту перемогу (11 - нокаутом) на професійному ринзі. У його пасиві 2 поразки.
- 32-річний Накатані програв удруге. На його рахунку 19 перемог (13 - нокаутом).