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"Ну ти, Вася, і звір": реакція соцмереж на ефектне повернення Ломаченка

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"Ну ти, Вася, і звір": реакція соцмереж на ефектне повернення Ломаченка

Associated Press

Ексчемпіон світу впевнено розправився із суперником.

У неділю, 27 червня, український боксер Василь Ломаченко в Лас-Вегасі (США) зустрівся з японцем Масайоші Накатані.

Поєдинок завершився в дев'ятому раунді. Ломаченко здобув впевнену перемогу технічним нокаутом.

У соціальних мережах вболівальники вже встигли розхвалити боксера за яскравий бій. ТСН Проспорт зібрав найцікавіші коментарі фанатів.

Японець став найбільшим суперником у кар'єрі Василя у плані габаритів. Зріст Масайоші - 182 сантиметри.

  • 33-річний Ломаченко здобув 15-ту перемогу (11 - нокаутом) на професійному ринзі. У його пасиві 2 поразки.
  • 32-річний Накатані програв удруге. На його рахунку 19 перемог (13 - нокаутом).