"Ньюкасл" феєрично познущався із суперника та встановив унікальне досягнення в АПЛ (відео)

Одразу вісім футболістів "сорок" змогли відзначитися у воротах "Шеффілд Юнайтед".

"Ньюкасл" на виїзді розтрощив "Шеффілд Юнайтед" у заключному матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги – 0:8 .

У цьому поєдинку "сорокам" підкорилося унікальне досягнення. "Ньюкасл" став першою командою в історії АПЛ, у складі якої голи в одному матчі забили вісім різних гравців.

Забитими м'ячами у воротах "Шеффілд Юнайтед" відзначилися Шон Лонгстофф (21-ша хвилина), Ден Берн (31'), Свен Ботман (35'), Каллум Вілсон (56'), Ентоні Гордон (61'), Мігель Альмірон (68'), Бруно Гімараес (73') та Александер Ісак (87').

Огляд матчу

Завдяки цій феєричній перемозі "Ньюкасл" (9 очок) піднятися на восьме місце в АПЛ. "Шеффілд Юнайтед" з одним балом замикає турнірну таблицю.

У наступному турі "Ньюкасл" прийме "Бернлі", а "Шеффілд Юнайтед" на виїзді зіграє проти "Вест Гема". Обидва матчі відбудуться 30 вересня.

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