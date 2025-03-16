"Ньюкасл" несподівано обіграв "Ліверпуль" і став володарем Кубка англійської ліги (відео)

"Сороки" створили сенсацію, здолавши у боротьбі за трофей беззаперечного лідера АПЛ.

"Ньюкасл" став володарем Кубка англійської ліги сезону-2024/25. У фіналі турніру "сороки" на стадіоні "Вемблі" в Лондоні обіграли "Ліверпуль" з рахунком 1:2 .

Підопічні Едді Гау відкрили рахунок наприкінці першого тайму – на 45-й хвилині подачу кутового з лівого флангу ударом головою замкнув Ден Берн.

На старті другого тайму "сороки" зміцнили свою перевагу – на 52-й хвилині точного удару в ближній кут завдав Александер Ісак.

Команда Арне Слота на 90+4-й хвилині зуміла відповісти голом Федеріко К'єзи, але більше забити не змогла, а відтак програла боротьбу за трофей.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Ньюкасл"

Буде додано незабаром.

"Ньюкасл" уперше в історії здобув Кубок англійської ліги. Раніше "сороки" діставалися фіналу цього турніру 1976-го та 2023-го, але обидва рази зазнавали поразок – від "Манчестер Сіті" (1:2) та "Манчестер Юнайтед" (0:2) відповідно.

"Ліверпуль" уп'ятнадцяте зіграв у фіналі Кубка англійської ліги. "Червоні" 10 разів вигравали цей трофей, що є абсолютним рекордом турніру.

Нагадаємо, у півфіналі Кубка англійської ліги мерсисайдці здолали "Тоттенгем" (0:1, 4:0), а "сороки" вибили з турніру "Арсенал" українця Олександра Зінченка (2:0, 2:0).

Читайте також:

"Арсенал" без Зінченка здолав "Челсі" в центральному матчі 29-го туру АПЛ (відео)

"Борнмут" програв "Брентфорду" з Ярмолюком у першому матчі АПЛ після повернення Забарного (відео)

"Манчестер Сіті" з історичним рекордом Голанда не зумів обіграти "Брайтон" в АПЛ (відео)