"Ньюкасл" переміг "Манчестер Юнайтед" та увірвався до трійки найкращих команд АПЛ (відео)

"Ньюкасл" на своєму полі обіграв "Манчестер Юнайтед" у матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 2:0 .

У першому таймі команди не змогли вразити ворота одна одної. А після перерви господарям влалося вирвати перемогу, забивши "манкуніанцям" два голи.

На 65-й хвилині зустрічі Джо Віллок вивів "Ньюкасл" вперед, а за дві хвилини до завершення основного часу Каллум Вілсон закріпив перевагу "сорок".

Огляд матчу

"Ньюкасл" (50 очок) обійшов "Манчестер Юнайтед" у турнірній таблиці АПЛ і тепер посідає третє місце. "Червоні дияволи" (50 балів) опустилися на четверту позицію.

5 квітня "сороки" на виїзді зіграють проти "Вест Гема" в перенесеному матчі 7-го туру АПЛ. Цього ж дня МЮ прийме "Брентфорд" у перенесеному поєдинку 25-го туру чемпіонату Англії.

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