"Ньюкасл" повторно обіграв "Арсенал" без Зінченка та вийшов до фіналу Кубка англійської ліги (відео)

У вирішальному матчі за трофей "сороки" позмагаються з "Ліверпулем" або "Тоттенгемом".

"Ньюкасл" на своєму полі обіграв "Арсенал" в матчі-відповіді півфіналу Кубка англійської ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" у Ньюкаслі завершився з рахунком 2:0 .

Оскільки перша гра між командами в Лондоні закінчилася поразком "канонірів" з рахунком 0:2, то тепер їм необхідно було відіграватися. Проте зробити це не вдалося. Ба більше, підопічні Мікеля Артети так і не змогли жодного разу вразити ворота суперника.

А ось "сороки" зуміли відзначитися двома результативними ударами. Спочатку на 19-й хвилині влучного удару завдав Джейкоб Мерфі. А потім на 52-й хвилині Ентоні Гордон встановив остаточний рахунок у цьому протистоянні.

Український захисник "гармашів" Олександр Зінченко весь матч провів на лавці для запасних.

Огляд матчу "Ньюкасл" – "Арсенал"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Ньюкасл" вийшов до фіналу Кубка англійської ліги, де позмагається з переможцем пари "Тоттенгем" – "Ліверпуль".

Перший матч завершився перемогою "шпор" з рахунком 1:0. Поєдинок у відповідь відбудеться 6 лютого, початок – о 22:00 за київським часом

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