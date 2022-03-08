Об'єдналися проти війни: ATP, WTA, ITF та турніри "Великого шолому" готують фінансову допомогу Україні

Тенісні організації направлять разом 700 тисяч доларів.
ATP, WTA, ITF та турніри "Великого шолому" пожертвують на гуманітарну допомогу Україні, яка продовжує боротися з російськими окупантами, по 100 тисяч доларів.
Про це повідомляється на офіційному сайті ATP.
Зазначається, що організації в сумі дадуть 700 тисяч.
Турніри "Великого шолому" – Australian Open, Ролан Гаррос, Вімблдон та US Open. Всі вони разом з ATP, WTA та ITF також надають можливість всім охочим долучитися до пожертв.
Нагадаємо, що друга ракетка світу Новак Джокович написав українському тенісистку Сергію Стаховському та запропонував фінансову допомогу Україні.
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