Обергоф-2022: розклад гонок п'ятого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Він відбудеться без глядачів.
Від 6-го до 9 січня в німецькому Обергофі відбудеться п'ятий етап Кубка світу з біатлону-2021/22.
До програми цього етапу увійшли спринти, одиночна та класична змішані естафети, а також гонки переслідування.
Зауважимо, що всі гонки цього етапу відбудуться за порожніх трибун через антикоронавірусні обмежень, що діють у країні.
5 ЕТАП
Обергоф (Німеччина)
6-9 січня
6 січня
15:15 - Спринт, 10 км, чоловіки
7 січня
15:15 - Спринт, 7,5 км, жінки
8 січня
13:15 - Змішана естафета
15:45 - Одиночна змішана естафета
9 січня
13:30 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
15:45 - Гонка переслідування, 10 км, жінки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України трансляції гонок покаже телеканал UA: Перший. Також біатлон можна дивитися онлайн на сайті Суспільне Спорт.
- Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
- Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.
Результати українців на Кубку світу-2021/22
- Наразі в загальному заліку Кубка світу найкращими серед українців є Дмитро Підручний (29-те місце та 108 балів) - у чоловіків та Олена Білосюк (29-те, 103) - у жінок;
- У рейтингу Кубка націй українська чоловіча команда розташовується на восьмій сходинці (2063 очок), жіноча - на дев'ятій (2095). Зазначимо, місце поза топ-10 позбавляє команду одного біатлоніста в заявці на гонку - шість замість семи, а одночасно можна випустити на старт чотирьох замість п'яти.