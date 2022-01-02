Обергоф-2022: розклад гонок п'ятого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Обергоф-2022: розклад гонок п'ятого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Він відбудеться без глядачів.

Від 6-го до 9 січня в німецькому Обергофі відбудеться п'ятий етап Кубка світу з біатлону-2021/22.

До програми цього етапу увійшли спринти, одиночна та класична змішані естафети, а також гонки переслідування.

Зауважимо, що всі гонки цього етапу відбудуться за порожніх трибун через антикоронавірусні обмежень, що діють у країні.

5 ЕТАП

Обергоф (Німеччина)

6-9 січня

6 січня

15:15 - Спринт, 10 км, чоловіки

7 січня

15:15 - Спринт, 7,5 км, жінки

8 січня

13:15 - Змішана естафета

15:45 - Одиночна змішана естафета

9 січня

13:30 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

15:45 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України трансляції гонок покаже телеканал UA: Перший. Також біатлон можна дивитися онлайн на сайті Суспільне Спорт.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

Результати українців на Кубку світу-2021/22