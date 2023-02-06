Обергоф-2023: розклад гонок чемпіонату світу з біатлону та де дивитися

Планетарна першість з біатлону триватиме від 8-го до 19 лютого в німецькому Обергофі.
Від 8-го до 19 лютого в німецькому Обергофі відбудеться чемпіонат світу з біатлону 2023 року.
До програми змагань увійшли змішана естафета, спринти, гонки переслідування, індивідуальні гонки, синглмікст, естафети та масстарти.
Чемпіонат світу стане головним стартом біатлонного сезону-2022/23. Після нього змагання Кубка світу поновляться 2 – 5 березня сьомим етапом сезону в Нове-Мєсто (Чехія).
Розклад гонок чемпіонату світу з біатлону
8 лютого
15:45 – Змішана естафета
10 лютого
15:30 – Спринт, 7.5 км, жінки
11 лютого
15:30 – Спринт, 10 км, чоловіки
12 лютого
14:25 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
16:30 – Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки
14 лютого
15:30 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
15 лютого
15:30 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
16 лютого
16:10 – Одиночна змішана естафета
18 лютого
12:45 – Естафета, 4х7.5 км, чоловіки
16:00 – Естафета, 4х6 км, жінки
19 лютого
13:30 – Масстарт, 15 км, чоловіки
16:15 – Масстарт, 12.5 км, жінки
Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону
На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.
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