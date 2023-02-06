Обергоф-2023: розклад гонок чемпіонату світу з біатлону та де дивитися

Планетарна першість з біатлону триватиме від 8-го до 19 лютого в німецькому Обергофі.

Від 8-го до 19 лютого в німецькому Обергофі відбудеться чемпіонат світу з біатлону 2023 року.

До програми змагань увійшли змішана естафета, спринти, гонки переслідування, індивідуальні гонки, синглмікст, естафети та масстарти.

Чемпіонат світу стане головним стартом біатлонного сезону-2022/23. Після нього змагання Кубка світу поновляться 2 – 5 березня сьомим етапом сезону в Нове-Мєсто (Чехія).

Розклад гонок чемпіонату світу з біатлону

8 лютого

15:45 – Змішана естафета

10 лютого

15:30 – Спринт, 7.5 км, жінки

11 лютого

15:30 – Спринт, 10 км, чоловіки

12 лютого

14:25 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

16:30 – Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки

14 лютого

15:30 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

15 лютого

15:30 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

16 лютого

16:10 – Одиночна змішана естафета

18 лютого

12:45 – Естафета, 4х7.5 км, чоловіки

16:00 – Естафета, 4х6 км, жінки

19 лютого

13:30 – Масстарт, 15 км, чоловіки

16:15 – Масстарт, 12.5 км, жінки

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

А за промокодом TSNUA вам буде надано безкоштовний доступ на 7 днів.

Щоб скористатися промокодом:

1. Завантажте застосунок «Київстар ТБ» або відкрийте у браузері на компʼютері.

2. Зайдіть у застосунок та введіть ваш номер телефону і пароль, який надійде в SMS.

3. Перейдіть у розділ "Профіль", далі натисніть "Введення промокоду" та введіть промокод TSNUA.

4. Вам надано доступ до 300+ ТБ-каналів та 20 000 фільмів, серіалів та мультфільмів.

Сервіс доступний на смартфонах, Smart TV, Android TV.

Читайте також:

Збірна України оголосила остаточний склад на чемпіонат світу з біатлону-2023

Вдале повернення: капітан збірної України з біатлону здобув медаль у перших перегонах після операції

Кубок світу з біатлону-2022/23: повний календар, розклад усіх гонок