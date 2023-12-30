Обергоф-2024: розклад гонок четвертого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

До програми першого етапу нового року включено спринти, гонки переслідування та класичні естафети.

4 – 7 січня в німецькому Обергофі відбудеться четвертий етап Кубка світу з біатлону-2023/24.

До програми змагань першого етапу 2024 року увійшли спринти, гонки переслідування та класичні естафети.

Зазначимо, що цього сезону Кубка світу з біатлону заплановано два етапи в Німеччині. П'ятий етап Кубка світу прийматиме 10 – 14 січня німецький Рупольдінг.

Розклад гонок четвертого етапу Кубка світу з біатлону

4 січня

13:30 – Спринт, 10 км, чоловіки

5 січня

15:25 – Спринт, 7,5 км, жінки

6 січня

13:25 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

15:40 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

7 січня

12:30 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

15:25 – Естафета, 4х6 км, жінки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Загальний залік Кубка світу з біатлону

За підсумками трьох етапів Кубка світу з біатлону-2023/24 лідером чоловічого загального заліку є норвежець Йоганнес Бьо (484 очки), який є чинним володарем Великого кришталевого глобуса. На 73 бали від нього відстає його брат Тарьєй Бьо.

У жіночій класифікації перше місце посідає француженка Жюстін Бреза-Буше (427 очок). На 10 балів від неї відстає норвежка Інгрід-Ландмарк Тандреволд.

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