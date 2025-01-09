Обергоф-2025: розклад гонок четвертого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Це перший етап Кубка світу з біатлону нового року.
9-12 січня німецький Обергоф прийматиме четвертий етап Кубка світу з біатлону-2024/25.
До його програми включено спринти, гонки переслідування, а також класичну та одиночну змішані естафети.
Зазначимо, що це буде перший етап Кубка світу з біатлону 2025 року. Наступний етап відбудеться 15-19 січня у німецькому Рупольдінгу.
Розклад гонок четвертого етапу Кубка світу з біатлону-2024/25
9 січня
15:20 – Спринт, 7,5 км, жінки
10 січня
15:20 – Спринт, 10 км, чоловіки
11 січня
13:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
15:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
12 січня
13:20 – Змішана естафета
15:30 – Одиночна змішана естафета
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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