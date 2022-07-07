"Обговорює те, чого не змогла досягти": у РФ відповіли відомій українській тенісистці, яка назвала нонсенсом лідерство Медведєва в рейтингу ATP

У Росії відреагували на критику відомої української тенісистки Ольги Савчук щодо позбавлення Wimbledon рейтингових очок, що дозволить росіянину Данилу Медведєву закріпитися на першому місці рейтингу ATP.
Скандальний Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпищев, який нещодавно образив українку Еліну Світоліну, тепер відповів колишній лідерці українського парного тенісу Ользі Савчук, що засудила рішення WTA та ATP позбавити Wimbledon очок у відповідь на недопуск до турніру представників Росії та Білорусі, адже це дозволить зміцнитися на першій позиції світового рейтингу саме росіянину – Данилу Медведєву.
"Нехай грає краще – у такому випадку й вона буде першою. А, вона вже закінчила… Правила нарахування очок склалися історично. Рейтинг уже давно існує, а в неї він з'явився тільки сьогодні. Хай читає регламент – не ми ж його вигадали. Навіть якби рахували очки за Вімблдон, то Джокович не отримав би додаткових, тому що підтверджує свої очки, адже він виграв турнір минулого року", - цитує Тарпищева Чемпіонат.
Щодо заяви Савчук висловився й голова комітету Державної думи Росії з питань культури й спорту Дмитро Свищов.
"Майбутнє Савчук було в її ж руках, але вона нічого не добилася. Нехай займається тренерською роботою, домогосподарством, виховує своїх дітей. Ось чим треба займатися, але точно не лізти в політику. Дешеві випади тільки для того, щоби показати: вона вже не спортсменка й обговорює те, чого не змогла досягти. Треба чесно вміти програвати, приймати перемоги інших", - сказав він.
Нагадаємо, що заслужений тренер України з карате пояснив важливість усунення росіян та білорусів від міжнародного спорту.
Читайте також:
"Усі, хто хоче жити в "руском міре", нехай валять до Росії": Верняєв звернувся до прихильників країни-агресорки
"Ми живемо в країні репресій": відомий російський коментатор - про різницю між Україною та Росією
Держдеп США вимагає посилити спортивні санкції проти країн-агресорок: у РФ влаштували істерику