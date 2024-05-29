"Обидва бійці хочуть цього": промоутер розповів, коли стане відома дата реваншу Усик – Ф'юрі

Френк Воррен не сумнівається, що другий поєдинок між українцем і британцем неодмінно відбудеться.

Френк Воррен, промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, розповів, коли збираються офіційно оголосити дату бою-реваншу між його клієнтом та абсолютним чемпіоном світу в хевівейті Олександром Усиком.

За словами Воррена, це може статися вже у червні. Він підтвердив, що українець і британець заявили про наміри провести другий очний поєдинок, який, на його думку, буде ще більш грандіозним, ніж перший.

"Я розмовляв з Ф'юрі після бою і, очевидно, коли він повернувся, просто щоб переконатися, що з ним усе гаразд. Він був дуже розчарований, але вкрай філософськи налаштований.

Реванш у будь-якому випадку був підписаний ще до того, як відбувся перший бій. Ця дата буде призначена протягом наступного місяця або близько того. Обидва бійці сказали, що хочуть цього, тому ми на це спиратимемося.

Це був приголомшливий бій, два абсолютні гладіатори, які нічого не залишили на рингу в епічній сутичці, у найважливішому бою 21 століття. Бій був дуже конкурентним, і я думаю, що наступного разу він буде ще масштабнішим", – заявив Воррен в інтерв'ю Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі офіційно активував опцію про реванш з Усиком. За словами промоутера Боба Арума, другий бій між українцем і британцем відбудеться наприкінці 2024-го або на початку 2025 року в Ер-Ріяді.

Усик – Ф'юрі: підсумки бою за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в саудівському Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

Дивіться також: Тренер Усика розплакався після перемоги українця над Ф'юрі – емоційне відео

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Дивіться також: Легендарний Леннокс Льюїс проаналізував поразку Ф'юрі у бою з Усиком за звання "абсолюта"

Нагадаємо, Міжнародна боксерська федерація (IBF) збиралася забрати в Усика чемпіонський пояс після перемоги над Ф'юрі. Однак команда українського боксера звернулася до організації з проханням дозволити йому зберегти титул і відтермінувати обов'язковий захист.

Читайте також:

"Найвеличніший боєць цього покоління": ексчемпіон світу дав прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Легендарний Холіфілд прокоментував перемогу Усика над Ф'юрі у бою за звання "абсолюта"

"Хотів би приїхати до України": Ф'юрі зворушливо звернувся до Усика після бою за "абсолюта" (відео)