Обіграла чемпіонку Wimbledon: українська тенісистка пробилася до чвертьфіналу турніру в Аделаїді

Марта Костюк у непростому матчі подужала Олену Рибакіну з Казахстану.

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до 1/4 фіналу турніру WTA 500 в австралійській Аделаїді.

В 1/8 фіналу 20-річна киянка (№69 WTA) перемогла Олену Рибакіну з Казахстану (№21 WTA), яка є чемпіонкою Wimbledon-2022.

Напружений поєдинок тривав 2 години і 23 хвилини. Українка програла перший сет на тай-брейку, але потім впевнено виграла дві наступній партії. Підсумок протистояння – 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

Протягом матчу Костюк 5 разів подала навиліт, припустилася 3 подвійних помилок і реалізувала 4 з 9 брейкпойнтів.

Додамо, що Рибакіна народилася в Москві. До червня 2018 року вона представляла на турнірах Росію.

У чвертьфіналі Марта зіграє з переможницею матчу між Онс Жабер (Туніс) та Сораною Кирстею (Румунія).

Зазначимо, що Костюк пробилася до основної сітки турніру в Аделаїді, подолавши кваліфікацію. В 1/16 фіналу українка здолала австралійку Джеймі Форліс.

Костюк залишається єдиною представницею України на цих змаганнях. Раніше перша ракетка нашої країни Ангеліна Калініна драматично вилетіла на старті основної сітки турніру в Аделаїді, поступившись експершій ракетці світу Вікторії Азаренко з Білорусі.

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