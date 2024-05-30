Обіграла господарку змагань: Світоліна пробилася до третього кола Roland Garros-2024

Еліна стала другою українкою, яка зіграє на цій стадії поточного Відкритого чемпіонату Франції.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до третого раунду основної сітки Roland Garros-2024.

У другому колі французького мейджора 29-річна уродженка Одеси (№19 WTA) здобула перемогу над француженкою Діан Паррі (№63 WTA).

Матч тривав 1 годину 53 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 7:6 на користь зірки українського тенісу.

Це була друга очна зустріч тенісисток, тиждень тому Світоліна обіграла Паррі на турнірі WTA 500 у Страсбурзі.

У третьому раунді Еліна зустрінеться з переможницею матчу між румункою Аною Богдан та росіянкою Анастасією Павлюченковою, яка через війну РФ проти України допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

Додамо, що на старті основної сітки Світоліна здобула вольову перемогу над експершою ракеткою світу чешкою Кароліною Плішковою.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Даяна Ястремська здобула розгромну перемогу та вперше в кар'єрі вийшла до третього кола Roland Garros.

Інша наша співвітчизниця Марта Костюк зупинилася у другому раунді Відкритого чемпіонату Франції.

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