Обіграли лідерок посіву: сестри Кіченок вийшли до фіналу парного турніру в Чарльстоні

Для українок це буде восьмий спільний фінал на змаганнях рівня WTA.

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок вийшли до фіналу парного розряду турніру WTA 500 в американському Чарльстоні.

У півфіналі сестри в напруженому матчі перемогли перших сіяних Ніколь Меліхар (США) та Еллен Перес (Австралія).

Поєдинок тривав 2 години 15 хвилин і завершився тріумфом українок з рахунком 7:6, 6:7, 13:11.

Зазначимо, що у чвертьфіналі сестри Кіченок обіграли американок Медісон Кіз та Тейлор Таунсенд – 3:6, 6:1, 10:8.

Людмила та Надія увосьме спільно зіграють у фіналі на рівні WTA та спробують завоювати п'ятий титул. Це буде їхній перший фінал турніру WTA на ґрунті.

У фіналі сестри Кіченок зустрінуться з переможницями другого півфіналу: американками Ешлін Крюгер та Слоан Стівенс або японками Ері Хозумі та Макото Ніномієй.

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