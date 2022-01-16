Обіграв минулорічного переможця: "Реал" став володарем Суперкубка Іспанії

"Мадридці" піднімуть над головою трофей 12-й раз.

У фіналі Суперкубку Іспанії мадридський "Реал" впевнено обіграв "Атлетік" Більбао - 2:0 .

Рахунок матчу на 38-й хвилині відкрив Лука Модріч.

На початку другого тайму арбітр призначив пенальті у ворота "Атлетіка" і Карім Бензема успішно його реалізував.

Наприкінці зустрічі суддя призначив пенальті у ворота "Реала" і вилучив Едера Мілітао з поля. Але Рауль Гарсія свій 11-метровий реалізувати не зміг.

Цей Суперкубок став для "Реала" 12-м в історії. Попереду за цим показником лише "Барселона", яка має 13 трофеїв. "Атлетик" ставав володарем Суперкубку тричі.

Минулого сезону "Реал" посів друге місце у Прімері. "Атлетик" захищав право володіти Суперкубком.

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