Обійшлися без Ярмоленка: "Вест Гем" розгромно повернувся на переможну стежку в АПЛ

Обійшлися без Ярмоленка: "Вест Гем" розгромно повернувся на переможну стежку в АПЛ

"Молотобійці" перервали триматчеву безвиграшну серію.

"Вест Гем" завдав нищівної поразки "Вотфорду" у виїзному поєдинку 20-го туру англійської Прем'єр-ліги - 4:1 .

"Шершні" відкрили рахунок уже на четвертій хвилині зусиллями Еммануеля Денніса, проте ще до перерви гості не лише відігралися, а й вийшли уперед. Голами відзначилися Томаш Соучек та Саїд Бенрахма.

У другому таймі "молотобійці" довели справу до розгрому. На 58-й хвилині пенальті реалізував Марк Нобл, а в компенсований час остаточний рахунок у зустрічі встановив Нікола Влашич.

Український вінгер лондонців Андрій Ярмоленко провів весь матч на лаві запасних.

Перервавши серію з трьох поєдинків без перемог, "Вест Гем" (31 бал) піднявся на п'яте місце турнірної таблиці АПЛ. "Вотфорд" з 13 очками залишився на 17-й позиції.

У наступному матчі чемпіонату команда Девіда Моєса зіграє з "Крістал Пелас", а підопічні Клаудіо Раньєрі зустрінуться з "Тоттенгемом". Обидва матчі відбудуться в перший день нового року.

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