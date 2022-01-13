Обійшлося без дискваліфікації: зірка "Ювентуса" дізнався про покарання за сутичку з представником "Інтера"

Футболіст сплатить штраф за неспортивну поведінку.

Захисник "Ювенуса" Леонардо Бонуччі влаштував сутичку із секретарем "Інтера" Крістіано Моццілло під час Суперкубку Італії, коли перший готувався вийти на заміну, а другий бурхливо святкував переможний гол Алексіса Санчеса.

Як повідомляє Calcio e Finanza, спортивний суддя Херардо Мастрандреа оцінив володіння ненормативною лексикою захисника "Ювентуса" у 10 тисяч євро.

Також оштрафували "Інтер", але на 5 тисяч, за те, що у технічній зоні знаходилися співробітники клубу, які не входили до офіційного списку.

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