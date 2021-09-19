Обійшлося без сенсації: "Ворскла" завдала поразки "Минаю" в матчі УПЛ

Обійшлося без сенсації: "Ворскла" завдала поразки "Минаю" в матчі УПЛ

Команда Юрія Максимова взяла три очки після двох ігор без перемог.

Полтавська "Ворскла" в матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги обіграла на своєму полі "Минай". Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Господарі вийшли вперед на 37-й хвилині поєдинку. Олександр Скляр скинув м'яч під удар у карному майданчику гостей Ібрагіму Кане, який шансом скористався сповна, потужно "прошивши" голкіпера суперників Данила Кучера.

upl.ua

На 74-й хвилині полтавчани забили другий м'яч. Володимир Чеснаков, граючи на добиванні, потрапив у Віктора Лиховидько, від якого м'яч залетів у ворота.

Між цими голами забити також міг Руслан Степанюк, проте його удар метрів з 18 прийшовся в поперечину.

"Ворскла" (15 очок) піднялася на 5-те місце в турнірній таблиці УПЛ. "Минай" (6 балів) - 12-й.

У 9-му турі УПЛ "Ворскла" 24 вересня в гостях зіграє з ковалівським "Колосом". "Минай" двома днями пізніше прийме "Львів".

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