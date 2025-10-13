ТСН у соціальних мережах

Проспорт
96
1 хв

Обійшли росіянок: українки виграли клубний чемпіонат світу з художньої гімнастики

Ця перемога стала історичною для України.

Максим Приходько
Таїсія Онофрійчук

Таїсія Онофрійчук / © Associated Press

Українська команда "Школа Дерюгіної" здобула перемогу на клубному чемпіонаті світу-2025 з художньої гімнастики в Японії.

У її складі виступили Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та Любов Горащенко.

Україна здобула "золото" змагань, випередивши команду "нейтральних" гімнасток з російськими паспортами, яка стала другою.

Наша команда вперше в історії виборола "золото" клубного чемпіонат світу з художньої гімнастики.

Загальний залік клубного ЧС-2025 з художньої гімнастики:

1. Школа Дерюгіної (Україна) – 326,150 бала

2. "Нейтральні атлети" – 324,100

3. Burlo/Pacific (США) – 319,350

Раніше повідомлялося, що 17-річна Онофрійчук здобула "золото" чемпіонату Європи з художньої гімнастики.

96
