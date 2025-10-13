- Дата публікації
Обійшли росіянок: українки виграли клубний чемпіонат світу з художньої гімнастики
Ця перемога стала історичною для України.
Українська команда "Школа Дерюгіної" здобула перемогу на клубному чемпіонаті світу-2025 з художньої гімнастики в Японії.
У її складі виступили Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та Любов Горащенко.
Україна здобула "золото" змагань, випередивши команду "нейтральних" гімнасток з російськими паспортами, яка стала другою.
Наша команда вперше в історії виборола "золото" клубного чемпіонат світу з художньої гімнастики.
Загальний залік клубного ЧС-2025 з художньої гімнастики:
1. Школа Дерюгіної (Україна) – 326,150 бала
2. "Нейтральні атлети" – 324,100
3. Burlo/Pacific (США) – 319,350
Раніше повідомлялося, що 17-річна Онофрійчук здобула "золото" чемпіонату Європи з художньої гімнастики.