Обійшов Бущана та Циганкова: чемпіон України визначив найкращого гравця року

Обійшов Бущана та Циганкова: чемпіон України визначив найкращого гравця року

Шапаренко переміг у голосуванні вболівальників.

Найкращим гравцем 2021 року у київському "Динамо" було визнано Миколу Шапаренка.

Півзахисник переміг у голосуванні, у якому взяло участь близько 10 тисяч уболівальників. Він набрав 35% голосів в опитуванні уболівальників.

У голосуванні Шапаренко випередив голкіпера Георгія Бущана (20%), хавбека Віталія Буяльського (15%), Дениса Гармаша (11%) та Віктора Циганкова (9%).

Цього сезону на рахунку Шапаренка 3 голи та 5 гольових передач у 21 матчі за "Динамо" у всіх турнірах. 23-річний хавбек вже побив особистий рекорд по асистам за сезон.

Минулого року найкращим гравцем київського клубу став Віктор Циганков.

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