Обійшов Канело: Усик очолив рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії

У вівторок, 10 травня, у топ-10 оновленого рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії від DAZN відбулися зміни.

Український володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO надважкої ваги Олександр Усик (19-0, 13 КО) очолив цей рейтинг.

Про це повідомляє DAZN.

Українець змістив з першого місця абсолютного чемпіона світу у другому середньому дивізіоні Сауля Альвареса ( 57-2-2, 39 КО), який після поразки від росіянина Дмитра Бівола (20-0, 11 КО) опустився на третє місце. Другим у рейтингу опинився Теренс Кроуфорд.

Топ-10 рейтингу pound for pound за версією DAZN:

1. Олександр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Наоя Інуе

5. Еррол Спенс

6. Дмитро Бівол

7. Тайсон Ф'юрі

8. Джордж Камбосос

9. Стівен Фултон

10. Шакур Стівенсон

Після початку повномасштабного російського вторгнення Усик вступив до територіальної оборони, проте пізніше отримав дозвіл на виїзд з країни та повідомив, що готуватиметься до реваншу з Ентоні Джошуа.

Спортсмен виклав відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, де пояснив своє рішення залишити Україну в умовах війни. На думку боксера, у такий спосіб він більше допоможе своїй країні.

Раніше повідомлялося, що промоутер Джошуа Едді Гірн назвав потенційну дату і місце реваншу з Усиком. Незабаром про бій повинні оголосити офіційно.

У ніч проти 26 вересня Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій. В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Читайте також:

"Спасибі діду за перемогу": Ломаченко привітав з 9 Травня та вшанував пам'ять родича

Непереможний українець здолав мексиканського суперника технічним нокаутом (відео)

Чемпіонський вчинок: відомий боксер пожертвував своїм поясом, щоб допомогти українцям