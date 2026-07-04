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Обійшов Куртуа: воротар Кабо-Верде став найпопулярнішим голкіпером світу в Instagram
Після матчу з Аргентиною у Возіньї вже майже 20 мільйонів підписників у Instagram.
Воротар збірної Кабо-Верде Возінья, який став зіркою соцмереж після матчу першого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Іспанії, тепер є найпопулярнішим голкіпером світу в Instagram.
Сталося це після поєдинку 1/16 фіналу ЧС-2026 з Аргентиною. Збірна Кабо-Верде програла чинним чемпіонам світу в екстратаймах (2:3) і завершила виступи на Мундіалі.
Незважаючи на поразку, 40-річний Возінья знову видав яскравий перфоманс. Він зробив 8 сейвів, зокрема 5 разів відбивши удари капітана аргентинців Ліонеля Мессі.
Після матчу Возінья став найпопулярнішим воротарем світу в Instagram, обійшовши за кількістю підписників одного з найкращих голкіперів сучасності — бельгійця Тібо Куртуа, який на клубному рівні представляє мадридський "Реал".
Наразі Куртуа має 18 мільйонів підписників у Instagram, тоді як Возінья — вже майже 20 мільйонів і ця цифра невпинно зростає.
Зазначимо, що до старту Мундіалю у Возіньї, який минулого сезону грав за "Шавеш" у другій португальській лізі, було лише 50 тисяч фоловерів у Instagram.
Раніше повідомлялося, що Мессі встановив низку рекордів після переможного матчу з Кабо-Верде на ЧС-2026.
Також ми розповідали, що визначилися всі пари 1/8 фіналу ЧС-2026.
Нагадаємо, ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.