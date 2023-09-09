Обійшов легендарного Пеле: Неймар став найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії (відео)

Нападник саудівського "Аль-Хіляля" Неймар побив рекорд легендарного Пеле за голами у футболці збірної Бразилії.

Це сталося під час поєдинку першого туру південноамериканського відбору на чемпіонат світу 2026 року проти команди Болівії.

У цьому матчі Неймар відзначився дублем, забивши на 61-й і 90+3-й хвилинах. До цього у першому таймі він також не реалізував пенальті.

Для Неймара це 78-й та 79-й голи за збірну Бразилії. Він став найкращим бомбардиром в історії "селесао", обійшовши Пеле, на рахунку якого 77 м'ячів.

Зазначимо, що Неймару знадобилося 125 матчів, щоб стали рекодсменом за кількістю голів у збірній Бразилії. Пеле ж провів лише 91 поєдинок за "жовто-зелених".

Бразилія розгромила Болівію з рахунком 5:1 та очолила таблицю південноамериканської кваліфікації на ЧС-2026. У наступному матчі "селесао" в ніч проти 13 вересня зустрінуться з Перу.

Огляд матчу

Додамо, що на останному Мундіалі, який відбувся наприкінці 2022 року в Катарі, збірна Бразилії вилетіла на стадії чвертьфіналу, програвши у серії пенальті хорватам.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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